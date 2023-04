Trier: 5.200 Kita-Kinder und Begleitpersonen besuchen Heilig-Rock-Tage

TRIER. An zwei Tagen im Jahr bilden Kinder den Großteil der Besucherinnen und Besucher im Trierer Dom.

Während des Bistumsfests Heilig-Rock-Tage sind Jungen und Mädchen aus katholischen Kindertageseinrichtungen eingeladen, einen Tag in der ältesten Stadt Deutschlands zu verbringen. Neben musikalischen und gestalterischen Workshops, lehrreichen (Figuren-) Theaterstücken standen spannende Führungen durch den Dom oder Experimente auf dem Programm. Den Abschluss bildeten jeweils gemeinsame Gottesdienste.

„Ich bin immer bei Dir“ lautete in diesem Jahr das Motto der Kita-Tage und die Überschrift der Abschlussgottesdienste. „Ich bin da für dich“, das sage Gott zu den Menschen. „Und das gilt für jede und jeden, egal ob für Kinder, Erwachsene oder alte Menschen“, sagte Weihbischof Jörg Michael Peters in seiner Predigt am 25. April. „Das ist ein gutes Gefühl.“

Highlight für Groß und Klein

Einen ereignisreichen Tag erlebten auch zwölf Jungen und Mädchen aus der katholischen Kita St. Walburgis in Leubsdorf. Die fünf- bis sechsjährigen verfolgten spannende Geschichten während des biblischen Liedertheaters. Begleitet wurden sie unter anderem von der Erzieherin Alexandra Schwan: „Seit mehr als 15 Jahren nehmen wir mit unserer Einrichtung an den Kita-Tagen teil.“

23 Jungen und Mädchen aus der katholischen Kita St. Theresia in Saarbrücken-Schafbrücke waren ebenfalls nach Trier gekommen und zeigten bei einem Trommelworkshop ihre musikalischen Talente. „Die Kinder wissen schon, dass sie als Vorschulkinder nach Trier fahren dürfen. Es ist ein Highlight für Groß und Klein“, sagte Standortleiterin Christel Praum. Seit den 90er Jahre sei die Einrichtung regelmäßig bei den Kita-Tagen.

Auch 13 Kinder aus der katholischen Kita St. Josef in Uchtelfangen waren in die Domstadt gereist. „Es ist schön hier. Den Mädchen und Jungen gefällt es sehr gut“, berichtete Standortleiterin Ulrike Kleer.

Das Bistum Trier feiert bis zum 30. April die Heilig-Rock-Tage. Das Bistumsfest steht bei seiner 23. Auflage unter dem Leitwort „Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“; Pilgerinnen und Pilger, verschiedene Zielgruppen und alle Interessierten sind zu einem bunten Programm aus Gottesdienst und Gebet, Kunst und Kultur, inhaltlicher Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen sowie Begegnung und Austausch eingeladen.