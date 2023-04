Region: Spektakulärer Fahrzeugbrand – möglicherweise Brandstiftung

IDAR-OBERSTEIN. Am späten Abend des gestrigen Sonntags kam es gegen 23.20 Uhr in der Wasenstraße in Idar-Oberstein zu einem Brand eines PKWs. Das Fahrzeug befand sich abgestellt auf einem dortigen Parkplatz, Insassen befanden sich nicht darin.

Das Fahrzeug geriet im Bereich der Motorhaube in Vollbrand, konnte jedoch durch die hinzugerufene Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ob es sich um eine Brandstiftung oder einen technischen Defekt handelte, konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Idar-Oberstein)