NIEDERKORN. Gegen 2.15 Uhr wurde der Police Grand-Ducle am gestrigen Freitag, 21.4., ein Einbruch in der Avenue de la Liberté in Niederkorn gemeldet. Dabei hatte sich der Täter Zugang zu Haus verschafft und mehrere Schränke durchwühlt.

Als er die Bewohner in deren Schlafzimmer überraschte, ergriff er jedoch die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Die Spurensicherung der Polizei war vor Ort und Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)