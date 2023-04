++ Aktuell: Dominik Schleich aus Saarlouis vermisst – 35-Jähriger dringend auf Hilfe angewiesen ++

SAARLOUIS. Die Polizei sucht aktuell nach Herrn Dominik Schleich aus Saarlouis und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Herr Schleich ist seit dem 12.04.2023 gegen 10.30 Uhr von zuhause abgängig und dringend auf Hilfe angewiesen.

Er ist 35 Jahre alt, circa 180cm groß und hager, hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild und ist bekleidet mit einer blauen Jacke, einer blauen Jeanshose und schwarzen Turnschuhen. Wahrscheinlich ist er zu Fuß unterwegs.

Hinweise zum Aufenthalt von Herrn Schleich bitte an die Polizei Saarlouis unter Telefon: 06831 9010 oder per Mail an: PI-Saarlouis@polizei.slpol.de