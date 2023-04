Mehrere Meter hohe Flammen: Brand in Mehrfamilienhaus – Bewohner mit Leitern gerettet

VÖLKLINGEN. Am heutigen 13.4. kam es um 3.50 Uhr zu einem Brand eines zweieinhalbgeschossigen Mehrfamilienhauses in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Völklingen. Ein Zeuge meldete, dass er Hilferufe höre und Qualm sehe. Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte konnte starke Rauchentwicklung in der Freiherr-vom-Stein-Straße festgestellt werden.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort schlugen aus den Fenstern einer Wohnung mehrere Meter hohe Flamen. Auf dem Anwesen hielten sich bei Brandausbruch sieben Personen auf. Das Anwesen wurde durch Polizeikräfte betreten, ein Bewohner konnte im Treppenhaus angetroffen und aus dem Anwesen begleitet werden.

Ein weiterer Bewohner wurde über eine Leiter eines Nachbarn noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Anwesen gerettet, zwei weitere mittels Drehleiter der Feuerwehr, drei weitere Personen hatten selbstständig das Anwesen verlassen. Da das Anwesen durch den Brand unbewohnbar war, wurde ein Bus der Stadtwerke Völklingen angefordert, sodass die erste Versorgung der Bewohner sichergestellt werden konnte.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 120 000 Euro. Verletzt wurde nach aktuellem Ermittlungsstand niemand. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, die Ermittlungen dauern an. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)