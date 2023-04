Eifel: Ölspur auf der L9 löst zwei Motorradunfälle aus

ALTSCHEID/L9/BIRKENDELL. Wie die Polizei Bitburg heute mitteilt, kam es am Freitag, den 07.04.23, gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L9 im Bereich Birkendell, zwischen Philippsweiler und Altscheid.

In einer dortigen Linkskurve kam ein Motoradfahrer aufgrund einer starken Verunreinigung der Fahrbahn durch Öl zu Fall.

Eine unmittelbar Nachfolgende Motoradfahrerin konnte durch Geradeausfahren in einen angrenzenden Acker einen Sturz verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt fast 7.000 Euro.

Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Die zuständige Straßenmeisterei Bitburg wurde verständigt und beseitigte die Gefahrenstelle. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher der Verunreinigung geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06561-96850 bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.