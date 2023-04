++ Region: Falsche Wasserwerkmitarbeiter unterwegs – Seniorin (91) getäuscht ++

Bildquelle: Gambarini/dpa

IDAR-OBERSTEIN. Am heutigen Dienstag, den 4. April, gingen bei der Polizei in Idar-Oberstein gleich mehrere Anrufe über zwei angebliche Mitarbeiter der Wasserwerke ein.

Diese gaben an, dass sie aufgrund eines Wasserschadens in der unmittelbaren Nähe die Anwesen betreten müssten um die Wasserleitungen zu überprüfen. In einem Fall gelang es den Personen sich Zutritt zur Wohnung einer 91-Jährigen Seniorin zu verschaffen und sich in den Wohnräumen umzusehen.

Immer wieder versuchen Täter durch Vortäuschen einer Tätigkeit als Mitarbeiter von Werken, Telefonanbietern etc. Zutritt zu Wohngebäuden zu erlangen. Ziel der Täter ist es Tatgelegenheiten zu schaffen und Wohnobjekte auszukundschaften.

Bitte beachten Sie folgendes:

– lassen Sie sich von möglicher adäquat erscheinender

Arbeitsbekleidung der Täter nicht täuschen,

– gewähren Sie nur Mitarbeitern der Stadtwerke Zutritt zur

Zähleranlage, die Ihnen persönlich bekannt sind oder die sich

durch einen Dienstausweis legitimieren können,

– fragen Sie nach dem Grund für die auszuführenden Maßnahmen,

– Dienstfahrzeuge der Stadtwerke sind mit dem Schriftzug der

Stadtwerke versehen.

– in Zweifelsfällen kontaktieren Sie die Stadtwerke unter der

Rufnummer 06781/64-800 (24-Stunden-Bereitschaft).

Die Polizei Idar-Oberstein bittet Anwohner verdächtige Personen und Fahrzeuge in diesem Zusammenhang unter der 06781-561-0 zu melden.