SÜDEIFEL. In den Ortschaften Körperich, Gentingen, Ammeldingen an der Our, Roth an der Our, Sinspelt, Obergeckler, Niedergeckler, Hüttingen bei Lahr, Lahr und Geichlingen kam es in der zurückliegenden Nacht, gegen 4.40 Uhr, zu einem Stromausfall. Die Feuerwehren wurden um 5.00 Uhr alarmiert.

Die Ursache war der Ausfall mehrerer Trafostationen. Aktuell sind noch die Ortschaften Körperich und Roth an der Our betroffen. (Quelle: Feuerwehr VG Südeifel)