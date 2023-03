Trier: Polizeihauptkommissar Bernd Anell in den Ruhestand verabschiedet

TRIER. Am 27. März 2023 verabschiedete Kriminaldirektor Frank Gautsche einen Beamten des Polizeipräsidiums Trier in den Ruhestand.

Polizeihauptkommissar Bernd Anell begann seinen Dienst im November 1979 beim Bundesgrenzschutz und trat am 1. April 1989 in den Dienst des Landes Rheinland-Pfalz ein. Von 1989 bis 1993 war er in einer Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei in Enkenbach-Alsenborn eingesetzt. Anschließend wurde er in das Polizeipräsidium Trier versetzt, wo er verschiedene Stationen bei der KD Trier, der PI Trier sowie der PI Schweich durchschritt, bevor er schließlich im Juni 2009 endgültig zur PI Hermeskeil wechselte. Dort verrichtete er seinen Dienst zunächst im Wechselschichtdienst und wurde in den letzten drei Jahren vor seiner Pensionierung zusätzlich mit einem Anteil von 50% als Sachbearbeiter Technik und Versorgung eingesetzt.

Kriminaldirektor Gautsche wünschte dem Ruheständler alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Dem schlossen sich sein Vorgesetzter und der Personalvertreter an. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)