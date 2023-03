Trier: Versuchter Raub auf dem Moselradweg – Opfer wehrt Täter mit Faustschlägen ab

TRIER-BIEWER. Wie die Polizei Schweich mitteilt, kam es bereits am vergangenen Sonntagabend, 20.03.2023, gegen 20.30 Uhr auf dem Moselradweg zwischen Trier-Biewer und Trier-Pallien, auf Höhe des gegenüberliegenden Hotels FourSide Plaza, zu einem Angriff auf einen Fußgänger.

Wie die Polizei erst in den darauffolgenden Tagen in Erfahrung bringen konnte, wurde der Spaziergänger von fünf Männern angegriffen und nach Geldbörse und Smartphone gefragt. Das Opfer verweigerte die Herausgabe und verteidigte sich durch gezielte Faustschläge, sodass die Täter von ihm abließen und in Richtung Schweich verschwanden.

Das Opfer wurde leicht verletzt.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten dies der Polizei in Schweich mitzuteilen.