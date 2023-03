Messerangriff auf Zeitungszusteller in Hermeskeil: Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung

TRIER/HERMESKEIL. Am 30.3. beginnt am Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 24-jährigen, aus Somalia stammenden Angeklagten, der sich zur Tatzeit in der AfA Hermeskeil aufhielt, zur Last, in der Nacht vom 9.12. auf den 10.12.2022 in der Trierer Straße in Hermeskeil eine Person mit einem 10 Zentimeter langen Küchenmesser angegriffen und verletzt zu haben. Dabei soll er dem Geschädigten, der zur Tatzeit Zeitungen ausgefahren hat, mit dem Messer in den Rücken gestochen haben, als dieser in sein Fahrzeug einsteigen wollte (lokalo berichtete).

Dem Geschädigten sei dadurch eine ca. drei Zentimeter lange und ein bis zwei Zentimeter tiefe Stichwunde zugefügt worden. Außerdem soll er nach wie vor auf Grund der Tat unter Alpträumen leiden.

Der Messer-Tat soll eine verbale Auseinandersetzung vorangegangen sein, wie Staatsanwalt Fritzen im letzten Dezember auf lokalo.de-Nachfrage bestätigte. Der Fall war erst nach explizierter Nachfrage bei der Polizei durch eine Trierer Zeitung öffentlich bekannt geworden. Die ansonsten übliche Veröffentlichung des Falls über das Presseportal der Polizei war zunächst nicht erfolgt. (Quelle: Amtsgericht Trier, lokalo.de-Recherche)