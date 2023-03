Krieg im Blick der Kunst: Saarlandmuseum zeigt Werke ukrainischer Künstler

SAARBRÜCKEN. Ukrainische Künstler haben sich mit den radikal veränderten Lebensumständen im Kriegszustand auseinander gesetzt: Ihre Werke werden in der Ausstellung «Greifbar – Krieg im Blick ukrainischer Künstler» vom 22. April bis zum 6. August in der Modernen Galerie des Saarlandmuseums gezeigt. Die Schau umfasst 84 Werke von 15 ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern, die den Krieg persönlich erlebt haben, wie die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte. «Und dies hat ihre Art, künstlerisch zu arbeiten, verändert.»

Alle Arbeiten in der Ausstellung seien 2022 entstanden. Ein Schwerpunkt liege auf der Fotografie, zudem seien vier filmische Arbeiten und eine Installation dabei. Es gehe um Fragen wie «Gibt es einen Platz für Kreativität im ständigen Zustand der Gefahr?» oder «Kann Kunst in Kriegszeiten unpolitisch sein?». Ziele der Ausstellung seien, die Distanz zwischen Zuschauern und den Künstlern in der Ukraine zu verringern und deren Erfahrungen greifbarer zu machen, hieß es. Gastkuratorin Iryna Yeroshko habe die Künstler in einem Open Call in der Ukraine ermittelt und die Exponate ausgewählt. (Quelle: dpa)