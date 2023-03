Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Bitburg: Bürgerbeschwerden bestätigen sich nicht

BITBURG. Am gestrigen Dienstag, 21.3., wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bitburg aufgrund von Bürgerbeschwerden an verschiedenen Örtlichkeiten (Mülbach, Körperich und Bauler) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die vorgebrachten Beschwerden hinsichtlich der Geschwindigkeit bestätigten sich am gestrigen Tag jedoch nicht.

Bei über 80 gemessenen Fahrzeugen wurde lediglich ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt. Darüber hinaus wurden mehrere sonstige Verstöße (z.B. gegen die Handy- oder Gurtpflicht) festgestellt.

Beschwerden aus der Bevölkerung im Bezug auf Verkehrs- bzw. Geschwindigkeitsverstöße werden auch zukünftig in die Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der Polizei Bitburg mit einbezogen. (Quelle: dpa)