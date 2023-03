Gemeinsam fürs Final-Four: Eifel-Mosel Bären empfangen Löwen Frankfurt

BITBURG. Das Drehbuch hätte es nicht besser hergeben können: Beim letzten Saisonspiel, das zugleich auch das letzte Heimspiel ist, geht es für das Team von Trainer Michal Janega nochmal um alles. Grundsätzlich ist von Platz drei bis Platz fünf noch alles möglich. Zu Gast sind in Bitburg sind die Löwen aus Frankfurt.

Die Löwen spielen bislang eine sehr gute Saison und werden als sicherer Tabellenzweiter ins Final-Four gehen. Lediglich zwei Niederlagen mussten die Löwen im bisherigen Verlauf hinnehmen. Beim Hinspiel-Derby gegen Eintracht Frankfurt zog man mit 6:2 den kürzeren. In Kassel verlor man mit 12:2. Ansonsten stehen ausschließlich Siege (zwei nach Penaltyschiessen) auf der Habenseite. Zu Hause gewannen die Löwen kampflos mit 5:0 gegen Kassel, da diese nicht angetreten sind. Dies soll aber die Leistung der Löwen nicht schmälern. Punktbester Akteur in Reihen der Löwen ist Christian Wehner mit acht Toren und zehn Vorlagen. Im Kader der Löwen steht mit Sandro Metzen ein Bitburger Junge. Somit könnte es am Sonntag zu einem Wiedersehen kommen.

Wie eingangs rrwähnt geht es für die Bären im letzten Spiel nochmal um alles. Die Rechnung hierfür ist ganz einfach: Gewinnen die Bären das Spiel, sind sie definitiv beim Final-Four. Bei einer Niederlage müsste man das Endergebnis Bad Nauheim gegen Kassel abwarten. Die ein oder andere Variante in der Tabellen ist also noch denkbar. Mit den heimischen Fans und dem Publikum im Rücken zählt für die Bären aber einzig ein Sieg, um allen möglichen Konstellationen aus dem Weg zu gehen. Aus dem Hinspiel ist außerdem auch noch eine Rechnung zu begleichen. Bei den Löwen gab es eine 7:4 Niederlage.

Erstes Bully in der Eissporthalle Bitburg ist am 26.3., 19.00 Uhr. Eigens fürs letzte Heimspiel haben die Bären einiges geplant. Hierzu folgen noch separate Infos. Die Bären raten den Zuschauern, sich bereits im Vorfeld Karten zu Kaufen und frühzeitig zu Spiel zu erscheinen.

Tickets unter:

➡️ https://eishockey-bitburg.vereinsticket.de

Natürlich gibt es auch Tickets an der Abendkasse. (Quelle: Eifel-Mosel Bären Bitburg)