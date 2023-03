Ehrenmedaille der US Air Force für rheinland-pfälzisches Innenministerium

MAINZ. Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat die Ehrenmedaille der US Air Force Europa und Afrika (Usafe-Africa) erhalten.

Die Auszeichnung wird normalerweise an Einzelpersonen für herausragende Leistungen in Zusammenarbeit mit den US-Streitkräften vergeben, nun wurde sie erstmalig einem ganzen Ministerium als Institution verliehen, berichtete das Innenministerium am Montag in Mainz.

US-Generalleutnant John Lamontagne, der auch stellvertretender Kommandeur der US Air Force in Europa ist, sagte laut Mitteilung: «Die Beziehungen zwischen der Usafe-Africa und der rheinland-pfälzischen Landesregierung sind von strategischer Bedeutung.»

Das Ministerium sei für mehrere Leistungen zur Unterstützung der Air Force in Deutschland geehrt worden, hieß es. Dazu gehöre das Programm «Willkommen in Rheinland-Pfalz», das die Integration von US-Familien in ihren jeweiligen rheinland-pfälzischen Wohnortgemeinden fördert. Von besonderer Bedeutung sei für die Amerikaner außerdem die schnelle und pragmatische Unterstützung der US-Evakuierungsmission vom afghanischen Kabul auf die Air Base Ramstein im Sommer 2021 gewesen.

In den vergangenen Monaten sei die Vorbereitung der Treffen der sogenannten Ukraine Kontaktgruppe ein wichtiger Aspekt der Zusammenarbeit gewesen. Dabei trafen sich die Verteidigungsminister von knapp 50 Nationen auf der Air Base Ramstein.