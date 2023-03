Nach sieben Niederlagen in Folge: Eintracht Trier will gegen Bahlingen punkten

TRIER. Eintracht Trier empfängt am Samstagmittag (ab 13:50 Uhr im Livestream bei Leagues und per Tor- Ticker in der Facebook und Instagram Story) den Bahlinger SC. Anstoß am 23. Spieltag der Regionalliga Südwest ist um 14.00 Uhr im Moselstadion.

Die Ausgangslage der Eintracht

Nach der siebten Niederlage in Folge hofft SVE-Cheftrainer Andreas Zimmermann auf die ersten Punkte, um den Negativlauf zu stoppen. Aktuell beträgt der Rückstand auf die Nicht-Abstiegszone vier Zähler.

Der Gegner Bahlinger SC

Der Bahlinger SC steht mit 30 Punkten auf Platz elf der Regionalliga Südwest. Auswärts konnten die Bahlinger 13 Punkte nach elf Spielen sammeln. In den letzten zehn Regionalligaspielen konnte der BSC neun Punkte einfahren (2 Siege; 3 Unentschieden; 5 Niederlagen). Bester Angreifer der Bahlinger ist der 30-jährige Hasan Pepic mit fünf Saisontoren.

Die Personalsituation des SVE

Tim Garnier (Aufbautraining), Yannick Debrah (Knieverletzung), Janik Faldey (Infekt), Vincent Boesen, Armin Olayo und Ömer Yavuz (alle Fußverletzung) stehen nicht zur Verfügung.

Das sagt SVE-Cheftrainer Andreas Zimmermann

„Bahlingen hat 30 Punkte und ist eine sehr geschlossene Mannschaft. Sie haben starke Einzelspieler in ihren Reihen und lassen sich nicht von einem Rückstand in Bredouille bringen. Trotz der Tatsache, dass der BSC eine gute Mannschaft ist, sind sie dennoch schlagbar. Wenn wir all das, was wir uns vorgenommen haben, auf den Platz bringen, werden wir gegen Bahlingen punkten.“

Die Fakten zum Spiel

Bislang trafen der SV Eintracht-Trier 05 und der Bahlinger SC dreimal aufeinander (2 Siege Trier; 0 Unentschieden; 3 Siege Bahlingen). Das letzte Duell beider Mannschaften war am sechsten Spieltag der aktuellen Regionalligasaison. Die Eintracht musste sich am Ende vor 866 Zuschauern mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Das Spiel wird geleitet vom Unparteiischen Marius Ulbrich. Ihm assistieren Alexander Hauser und Tim Wiesner. Bislang leitete die 29-jährige Schiedsrichter 26 Spiele in der Regionalliga Südwest und zehn Junioren-Bundesligaspiele. Den SVE pfeift er zum ersten Mal.

Vor Ort gibt es auch die Gelegenheit, sich als potenzielle Stammzellspender:innen für Menschen mit Leukämie zu registrieren. Das dauert nur wenige Minuten: Am Info-Stand der Stefan-Morsch- Stiftung füllt man einfach eine Einwilligung aus und gibt eine Speichelprobe ab. Mitmachen können Erwachsene bis 40 Jahre. Das Stiftungsteam steht von 12:30 bis 17:00 Uhr zur Verfügung.