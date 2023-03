Trier: Brutale Fahrrad-Attacken – Polizei nimmt Verdächtigen fest

TRIER. Wie der Volksfreund berichtet, hat die Trierer Polizei am heutigen Freitagmorgen einer Verdächtigen festgenommen, der der Täter der brutalen Fahrrad-Angriffe in Trier sein soll. Der Mann soll aus Trier stammen. Genaueres ist aber noch nicht bekannt.

Der Brutalo-Radfahrer hatte am 15.2. einen 20-Jährigen in der Trierer Fußgängerzone mit einem Stein niedergeschlagen. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Eine Woche später griff er in ähnlicher Weise einen 56-Jährigen auf der Römerbrücke an (lokalo berichtete). Möglicherweise ist er auch für zwei weitere, ähnlich gelagerte Angriffe verantwortlich.

Ein Fingerabdruck soll die Ermittler auf die Spur des Mannes geführt haben. (Quelle: Tierischer Volksfreund)