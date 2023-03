Großangelegte Kontrollen in Luxemburg: Police Grand-Ducale überprüft 300 Fahrzeuge

MONDORF/ALTWIES. Am gestrigen Freitagmorgen führte die Police Grand-Ducale zwischen 5.00 und 8.00 Uhr zwei Verkehrskontrollen im Ausgang von Mondorf in Richtung Remich sowie in Altwies in Richtung Luxemburg-Stadt durch.

Insgesamt wurden rund 300 Fahrzeuge kontrolliert. In fünf Fällen wurde ein Protokoll wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss ausgestellt.

Ein Fahrer war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins und in drei Fällen fehlte die technische Kontrollbescheinigung.

Des Weiteren waren in acht Fällen die Borddokumente nicht komplett und sechs Fahrer wurden wegen defekter Fahrzeugbeleuchtung gebührenpflichtig verwarnt.

Insgesamt waren 58 Polizeibeamte und drei Hunde der Hundestaffel der Polizei an der Kontrolle beteiligt. (Quelle: Police Grand-Ducale)