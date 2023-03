Trier: Tiefbauarbeiten am Bahnhofsplatz – Haltestelle wird versetzt

TRIER. Aufgrund von Tiefbauarbeiten am Bahnhofsplatz wird die Haltestelle sechs am Busbahnhof in Trier ab Montag, 6. März 2023, versetzt. Hintergrund sind Hausanschlussarbeiten der Stadtwerke Trier. Da im Zuge der Maßnahme der komplette Gehweg an dieser Stelle geöffnet wird, muss der Haltepunkt, an dem ansonsten die Buslinien 25, 26 und 206 der Firma Müller Kylltalreisen abfahren, versetzt werden.

Die Linien fahren ab Montag wenige Meter vor dem eigentlichen Haltepunkt und damit außerhalb der Baustelle ab. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Tage andauern. Die Bauarbeiten werden keine weiteren Einschränkungen für den Bus- und Individualverkehr vor Ort mit sich bringen.

Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651717-3600 zur Verfügung. (Quelle: Stadtwerke Trier)