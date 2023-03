Völlig sinnlose Tat in der Eifel: Unbekannte schießen auf Heiligenfigur in Bergkapelle

DOCKWEILER. Wie die Polizei in Wittlich mitteilt, beschädigten im Zeitraum vom 20.02.2023 bis 21.02.2023 bisher unbekannte Täter scheinbar mittels Schüssen aus einer Luftdruckpistole eine Heiligenskulptur in der Bergkappelle in Dockweiler.

Durch die aufnehmenden Beamten der Polizeiwache Gerolstein wurden an dieser Skulptur mehrere Einschusslöcher und diverse kleinere Stahlkugeln gefunden und sichergestellt.

Der Hintergrund dieser völlig unsinnigen Tat kann bisher nicht erklärt werden.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.