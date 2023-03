Polizei Trier: Vier Beamte und eine Tarifbeschäftigte in den Ruhestand verabschiedet

TRIER. Mit dem Ende des Monats Februar endete für vier Polizisten und eine Tarifbeschäftigte auch die Zeit im Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz. Der stellvertretende Behördenleiter des Polizeipräsidiums Trier, Kriminaldirektor Frank Gautsche, verabschiedete den Ersten Polizeihauptkommissar (EPHK) Günther Harth, Polizeihauptkommissar (PHK) Herbert Sonnen, PHK Norbert Stadt, PHK Bernd Wagner sowie die Tarifbeschäftigte Erika Roth in den Ruhestand.

Günther Harth trat im Oktober 1980 in den Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen ein. Nach Verwendungen in Einsatzhundertschaften verrichtete er anschließend lange Jahre Dienst im Polizeipräsidium Bonn. Im Mai 2001 wechselte er zum Polizeipräsidium Trier. Bevor er zur Führungszentrale nach Trier kam, war er bei der Polizeiinspektion Wittlich und der Polizeiinspektion Daun eingesetzt. Seit Juli 2010 bis zu seiner Pensionierung war er in der Führungszentrale tätig und zuletzt als Polizeiführer vom Dienst eingesetzt.

Herbert Sonnen trat im August 1979 in den Dienst des Landes Rheinland-Pfalz ein. Ein paar Jahre war er in der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Von September 1993 bis Juni 1994 war er bei der Polizeiinspektion Prüm bedienstet. Danach kam er für 13 Jahre als Dienstgruppenleiter zur Polizeiinspektion Bitburg. Im September 2021 wechselte er zur Ermittlungsgruppe Migration in Bitburg, der er bis zu seiner Pensionierung angehörte.

Norbert Staudt trat im August 1981 in den Dienst des Landes Rheinland-Pfalz. Zunächst wurde er in Einsatzhundertschaften eingesetzt. Von September 1993 bis Mai 2005 verrichtete er seinen Dienst bei der Polizeiinspektion Andernach im Polizeipräsidium Koblenz. Im Juni 2005 wechselte er zum Polizeipräsidium Trier und war bis zu seinem Ruhestand Sachbearbeiter im Wechselschichtdienst bei der Polizeiinspektion Wittlich.

Bernd Wagner trat im September 1984 in den Dienst des Landes Rheinland-Pfalz ein. Er verrichtete Dienst in verschiedenen Einsatzhundertschaften. Von Juli 1995 bis Mai 1997 gehörte er der Polizeiinspektion Trier an. Im Mai 1997 wechselte er zur Polizeiinspektion Saarburg. Seit Juni 2015 bis zu seiner Pensionierung war er dort als Dienstgruppenleiter im Wechselschichtdienst eingesetzt.

Erika Roth begann im März 2002 ihre Arbeit bei der Kriminalinspektion (KI) Wittlich als Schreibkraft. Von 2005 bis 2012 arbeitete sie in verschiedenen Kommissariaten der Kriminalpolizei und der Personalverwaltung. Seit Juni 2013 bis zu ihrem Renteneintritt war sie im Kommissariat für Polizeiliche Datenverarbeitung in Trier als Sachbearbeiterin tätig. (Quelle: dpa)