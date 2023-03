Rollerfahrer bei Kollision mit PKW verletzt – PKW-Fahrer haut einfach ab

NOHFELDEN. Am gestrigen Dienstag, 28.2.2023, ereignete sich in der Saarbrücker Straße in Türkismühle gegen 22.20 Uhrein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde.

Der Rollerfahrer war vom Verkehrskreisel aus kommend in Richtung Nohfelden unterwegs, als ihm aus der Einfahrt des Bahnhofs ein PKW direkt vor den Roller fuhr, sodass es zu einer Kollision kam. Der Rollerfahrer stürzte hierbei auf die Fahrbahn und verletzte sich am Rücken. Der Roller selbst fuhr ohne den Fahrer weiter und kam erst an einer Hauswand zum Stillstand, wobei an dem Fahrzeug und dem Gebäude Sachschaden entstand.

Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Verkehrskreisel, ohne sich um den verletzten Rollerfahrer zu kümmern. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten durch die Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland Fahrzeugteile des flüchtigen PKWs aufgefunden werden. Demnach wurde der Unfall von einem grauen oder silberfarbenen Opel Astra der Modellreihe H (Baujahr 2004-2009) verursacht, bei dem nun die Abdeckung des Außenspiegels auf der Fahrertür fehlt.

Die Polizeiinspektion Nordsaarland sucht auf diesem Wege nach Augenzeugen des Unfalls. Hinweise auf Fahrzeuge des oben genannten Fahrzeugtyps mit Schäden im Bereich des linken Außenspiegels werden unter der Telefonnummer 06871-90010 entgegengenommen. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)