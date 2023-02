Luxemburg: Umstürzender Baum trifft Kind und vorbeifahrenden PKW

BOLLENDORF-PONT. In der route de Diekirch in Bollendorf-Pont wurde gestern gegen 17.00 Uhr eine Person von einem umgestürzten Baum am Kopf verletzt. Der Baum traf zugleich einen vorbeifahrenden PKW.

Wie L’essentiel unter Berufung auf einen Leserreporter berichtet, soll es sich bei der verletzten Person um ein Kind gehandelt haben. Die verletzte Person, die nur leichtere Verletzungen davontrug, wurde noch vor Ort vom Notarzt erstversorgt, bevor sie anschließend zu weiteren medizinischen Untersuchungen ins Krankenhaus transportiert wurde.

Der betroffene Fahrer blieb unversehrt. Seitens der Polizei wurde ein Bericht erstellt. Laut L’essentiel-Leserreporter sei die Gemeinde in der Vergangenheit bereits aufgefordert worden, die Bäume zu fällen. (Quelle: Police Grand-Ducale, L’essentiel)