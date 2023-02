Trier: Vollsperrung der Metzelstraße – Busse werden umgeleitet

TRIER. Wegen einer Vollsperrung der Metzelstraße müssen die Stadtbusse von Mittwoch, 1. März, bis voraussichtlich zum 28. April 2023 eine Umleitung fahren. Die Busse der Linien 1, 3, 5, 6, 8, 82, 83 und 89 werden ab der Haltestelle Treviris über die Zuckerbergstraße in Richtung Karl-Marx-Haus umgeleitet.

Ersatzhaltestellen werden am Amtsgericht und in der Zuckerbergstraße eingerichtet, da die Haltestellen Nikolaus-Koch-Platz und Trier-Galerie in Richtung Karl-Marx-Haus aufgehoben werden. Die Linienführung in Richtung Treviris ist von der Umleitung nicht betroffen.

Alle Busse der Linien 9 und 86 fahren bis zur Ersatzhaltestelle Amtsgericht ihre normale Route und enden dort. Die Busse setzen planmäßig an der Haltestelle Treviris in Richtung Ruwer wieder ein. Die Haltestelle Nikolaus-Koch-Platz der Linie 86 in Richtung Waldrach/Morscheid entfällt.

Bei Fragen steht das SWT-Team im Stadtbus-Center unter der 0651/717273 zur Verfügung. (Quelle: Stadtwerke Trier)