Crash nach Fahrstreifen-Wechsel: Berauschte 41-Jährige ohne Führerschein flüchtet

VÖLKLINGEN-LUISENTHAL. Am Dienstagvormittag ereignete sich in der Karolinger Straße in Völklingen ein Verkehrsunfall. Ein 34-Jähriger aus Völklingen wechselte dabei mit seinem blauen VW Golf den Fahrstreifen von links nach rechts. Hierbei übersah er den neben ihm fahrenden Peugeot 1007 einer 41-Jährigen aus Saarbrücken.

Es kam schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer konnten sich vor Ort nicht einigen, vereinbarten jedoch gemeinsam zur nächstgelegenen Dienststelle zu fahren. Die 41-Jährige entfernte sich entgegen der Absprache unerlaubt vom Unfallort in Richtung B51.

Nachdem die Saarbrückerin ihr Fahrzeug in der Straße des 13. Januar abstellte, begab sie sich zu Fuß in eine nahe gelegene Werkstatt. Dort konnte sie von Polizeibeamten angetroffen werden. Es stellte sich nun heraus, dass die 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Eine Blutprobe wurde entnommen und Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss gegen die 41-Jährige eingeleitet. Aufgrund des fehlerhaften Fahrstreifenwechsels steht der 34-Jährige Völklinger im Verdacht eine Verkehrsordnungswidrigkeit begangen zu haben. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)