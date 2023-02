Eifelkreis: Während der Fahrer schlief – Diesel aus LKW geklaut

BICKENDORF. In der Nacht von Sonntag, den 19.2., auf Montag, den 20.2.2023, kam es auf der BAB 60, Rastplatz Nimstal-West, zu einem Diebstahl von circa 200 Litern Dieselkraftstoff aus dem Tank einer Sattelzugmaschine. Der Fahrzeugführer, der in seinem LKW genächtigt hatte, bemerkte gegen 3.00 Uhr ein Geräusch und konnte nur noch ein weißes Fahrzeug feststellen, welches sich vom Tatort entfernte.

Zeugen, die in besagtem Zeitraum auf dem Rastplatz bzw. der BAB 60 Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen (Telefon: 06561/9685-0, pibitburg.dgl@polizei.rlp.de). (Quelle: Polizeiinspektion Bitburg)