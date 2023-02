Unvermittelt zugeschlagen: Faschingsveranstaltung endet mit Nasenbeinbruch

THELEY. Am gestrigen Freitag gegen 19.30 Uhr griff ein offensichtlich stark alkoholisierter Gast einer Faschingsveranstaltung zu “schlagkräftigen Argumenten” im Rahmen einer Begrüßung.

Demnach begab sich eine bislang unbekannte männliche Person zu einem Paar, das gerade das Festzelt am Feuerwehrgerätehaus in Theley verlassen wollte. Der bislang unbekannte Täter sprach hier den männlichen Teil des Paares im Glauben an, diesen zu kennen. Unvermittelt schlug er daraufhin der angesprochenen Person mit der Faust ins Gesicht, wonach der Geschlagene zu Boden ging. Der weibliche Teil des Paares drehte sich daraufhin zu dem Schläger um und wurde von diesem zu Boden geschubst.

Hiernach flüchtete der Aggressor von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Als Folge der Tathandlung zeigte sich eine Fraktur des Nasenbeins bei der männlichen und multiple Schmerzen im Bereich des Gesäßes bei der weiblichen Person. Der Täter wurde durch die Geschädigten wie folgt beschrieben:

– männlich

– ca. 30 – 40 Jahre alt

– ca. 180 – 190 cm groß

– kurzes blondes Haar

– Drei-Tage-Bart

– normale Statur

– Kostüm als Einteiler in braun/orange

Hinweise auf den Täter der vorbezeichneten Straftat oder andere Personen und Umstände betreffend diese Tat sind an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Rufnummer 06871/90010 oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu richten. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)