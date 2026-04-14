Kell am See: Auto fährt in Kind auf Fahrrad – Polizei und Notarzt im Einsatz

KELL AM SEE/REINSFELD – Ein Verkehrsunfall am heutigen Dienstagabend in der Bartholomäusstraße in Kell am See forderte den Einsatz zahlreicher Rettungskräfte.

Gegen 19.05 Uhr stießen ein Pkw und ein 12-jähriger Radfahrer zusammen. Der Junge erlitt dabei leichte Verletzungen und musste vor Ort vom Notarzt versorgt werden. Die Polizeiinspektion Hermeskeil war mit zwei Streifen vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und den Hergang zu klären.

Schnelle Hilfe nach Kollision mit Pkw

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst Hermeskeil wurde das Kind zur weiteren Untersuchung in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit an.

Anwohner zeigten sich besorgt über die Sicherheit in der Bartholomäusstraße. Die Polizei mahnt zur Vorsicht im Bereich von Wohngebieten.