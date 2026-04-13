Spritpreise Luxemburg heute (13. April 2026): Benzinpreise & Diesel aktuell

Luxemburg / Region Trier. Wer am heutigen Montag (13. April 2026) über die Grenze fährt, kann weiterhin von vergleichsweise günstigen Kraftstoffpreisen profitieren. Die aktuellen, staatlich festgelegten Maximalpreise zeigen jedoch: Besonders beim Diesel bleibt das Niveau weiterhin hoch – während Benzin leicht günstiger zu haben ist.

Aktuelle Spritpreise in Luxemburg am Montag (13.04.2026)

Diesel: 2,007 € pro Liter

2,007 € pro Liter Super 95 (E10): 1,721 € pro Liter

1,721 € pro Liter Super 98 (Super Plus): 1,827 € pro Liter

(Stand: 13.04.2026 – staatlich festgelegte Maximalpreise, gültig an allen Tankstellen in Luxemburg)

Diesel bleibt teuer – Benzin weiterhin günstiger

Auffällig bleibt auch zu Wochenbeginn die klare Differenz zwischen Diesel und Benzin: Während Super 95 weiterhin deutlich unter der Marke von 1,75 Euro liegt, kostet Diesel weiterhin über zwei Euro pro Liter.

Gerade für Pendler aus der Region Trier, der Eifel und dem Saarland bleibt Luxemburg damit zwar attraktiv – allerdings lohnt sich der Preisvorteil aktuell vor allem für Benzin-Fahrzeuge. Diesel-Fahrer müssen weiterhin tiefer in die Tasche greifen.

Luxemburg bleibt für Grenzpendler interessant

Trotz der aktuell stabilen Preise gilt Luxemburg weiterhin als wichtiger Tank-Standort für viele Autofahrer aus Deutschland. Grund sind die staatlich regulierten Maximalpreise, die oft unter dem deutschen Niveau liegen.

Ein Blick auf aktuelle Vergleichsplattformen wie spritpreise.lu zeigt regelmäßig: Besonders bei Super-Benzin lassen sich pro Tankfüllung weiterhin spürbare Einsparungen erzielen.

Preisentwicklung im Blick behalten

Die Preisentwicklung bleibt auch im April dynamisch. Internationale Faktoren wie Ölpreise und geopolitische Entwicklungen wirken sich weiterhin direkt auf die Kraftstoffpreise aus.

Wer sparen möchte, sollte daher die Preise täglich im Blick behalten – denn gerade kurzfristige Anpassungen sind in Luxemburg keine Seltenheit.

Fazit: Klare Unterschiede je nach Kraftstoff

Am 13. April zeigt sich ein gewohntes Bild: Benzin bleibt vergleichsweise günstig – Diesel hingegen weiterhin auf hohem Niveau. Für viele Grenzpendler lohnt sich der Tankstopp in Luxemburg dennoch – insbesondere bei Super 95.