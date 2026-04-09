2025 gab es mehr Tote und Verletzte bei Verkehrsunfällen

SAARBRÜCKEN – Bei Verkehrsunfällen im Saarland hat es im vergangenen Jahr mehr Tote und Verletzte gegeben. Deren Zahl habe sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um 5,0 Prozent auf 4.496 Menschen erhöht, teilte das Innenministerium in Saarbrücken mit.

Die Zahl der tödlich verunglückten Menschen lag demnach bei 27. Das seien drei Menschen mehr als 2024. Schwerverletzt wurden 591 Menschen (2024: 588). Die Zahl der Leichtverletzten stieg um 5,6 Prozent auf 3.878 Menschen.

Insgesamt habe es 32.736 Verkehrsunfälle im Saarland gegeben, teilte das Ministerium mit. Im Vorjahresvergleich seien dies 0,5 Prozent mehr. Hauptgrund für Unfälle mit Personenschaden außerhalb geschlossener Ortschaften ohne Autobahnen sei «nicht angepasste Geschwindigkeit».

Mehr Unfälle mit E-Scooter und Fahrrädern

Gestiegen sei auch die Zahl der Unfälle mit Elektrokleinstfahrzeugen, sogenannten E-Scootern – um knapp 30 Prozent auf 227. Hier wurden auch mehr Nutzer verletzt, keiner aber tödlich.

Auch bei Unfällen mit Radfahrern gab es ein Plus von gut zehn Prozent auf 760. Die Zahl der verunglückten «Rad-Fahrenden» stieg von 532 auf 656. Drei Menschen dieser Gruppe erlitten demnach tödliche Verletzungen.