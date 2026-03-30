++ Trier: Einsatz der Berufsfeuerwehr in der Innenstadt in der Nacht ++

TRIER. In der zurückliegenden Nacht kam es zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr in der Trierer Innenstadt. Grund des Einsatzes, der um 1.14 Uhr begann, war ein Brand in der Kaiserstraße.

Auslöser des Brandes war, dass Wäsche in einem Trockner heiß lief und zu kokeln begann. Wie eine Nachfrage von lokalo.de bei der Berufsfeuerwehr Trier ergab, hatte die Bewohnerin den Brand bemerkt, die Feuerwehr alarmiert und das Fenster in dem betreffenden Raum geöffnet.

Die Einsatzkräfte räumten den Trockner unter Atemschutz aus und brachten die Wäsche ins Freie. Der Rettungsdienst untersuchte die Bewohnerin, die glücklicherweise unverletzt blieb.

An dem rund halbstündigen Einsatz waren ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Trier Wache 1 sowie ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier Wache 1 beteiligt, insgesamt ca. 12 Einsatzkräfte. Kräfte der Wache 2, die sich auf der Anfahrt befanden, konnten abdrehen.