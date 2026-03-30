++ Graupel, Sturmböen, Gewitter: Ungemütlicher Wochenstart in der Region ++

Graupel, Sturmböen und Gewitter: Der Wochenstart in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird alles andere als gemütlich. Was Autofahrer und Pendler jetzt beachten sollten.

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Ein Windsack weht bei stürmischem Wetter im Wind. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

OFFENBACH. Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollten sich zum Wochenbeginn warm anziehen. Im Tagesverlauf sei mit Wolken und wiederholten Schauern, örtlich mit Graupel zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zudem könne es vereinzelt gewittern.

In Schauer- und Gewitternähe werden starke, teils stürmische Böen erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und zwölf Grad. In der Nacht zum Dienstag könne es erneut glatt auf den Straßen werden, in den Hochlagen soll es bei drei bis minus ein Grad schneien oder zu Schneeregen kommen. Die Schauer sollen den Meteorologen zufolge abklingen.

Schauer sowie Schneeregen in den höchsten Lagen erwartet den Südwesten auch am Dienstag. Dabei werden laut der Vorhersage Höchstwerte zwischen acht und elf Grad erwartet. In der Nacht zum Mittwoch sollen die Schauer wieder abklingen. (Quelle: dpa)

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