Schock im Saarland: Verwirrter Mann läuft auf Autobahn herum

SULZBACH. Am Samstagmittag, gegen 15.00 Uhr, gingen bei der Polizei

mehrere Mitteilungen über eine verwirrte Person auf der A623 in Höhe von

Sulzbach ein. Die Person lief mehrfach auf der Autobahn herum.

Die sofort entsandten Beamten konnten an der Anschlussstelle Altenwald, im Bereich der dortigen Mittelleitplanke, einen 35-jährigen Mann feststellen, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und auch Wahnvorstellungen hatte. Er wurde von den Beamten von der Autobahn geholt und zunächst zu einem Krankenhaus verbracht. Bislang konnte weder geklärt werden, wie der Mann auf die Autobahn gelangte, noch wo er sich zuvor aufgehalten hatte. Später wurde er zur Weiterbehandlung in eine andere Klinik verlegt.

Autofahrer, die durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach (06897/933-0) zu melden. (Quelle: dpa)