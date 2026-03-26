Wo ist die wilde Sau? Sicherheitsgefahr – Aggressives Wildschwein sorgt für Golfplatzsperrung!

TRIER. Ein aggressives Wildschwein sorgt auf dem Platz des Golf Clubs Trier aktuell für Aufregung – und für eine komplette Sperrung der Anlage.

Zunächst war der Platz für einen Tag vollständig geschlossen worden. Doch nach einer erneuten Lagebeurteilung wurde entschieden, den Golfplatz vorerst auch weiterhin nicht wieder zu öffnen. Die Maßnahme wurde aus Sicherheitsgründen getroffen!

Golfplatz zunächst komplett gesperrt

Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, wurde der Golfplatz wegen eines aggressiven Wildschweins auf dem Gelände zunächst ganztags gesperrt. Der Club betonte dabei, die Sicherheit aller Mitglieder und Gäste habe oberste Priorität. Man stehe bereits in engem Austausch mit den zuständigen Behörden, die sich um die Situation kümmern.

Zugleich wurden Mitglieder und Gäste darum gebeten, den Bereich bis auf Weiteres nicht zu betreten.

Training teilweise weiter möglich

Ganz still steht der Betrieb auf der Anlage aber nicht. Nach Angaben des Clubs bleiben die Driving-Range und das Putting-Green weiterhin geöffnet. Auch der Trainingsbetrieb findet demnach statt.

Parallel dazu startet auch das Restaurant CO 19 wie geplant mit einem Soft Opening in die Saison und freut sich laut Mitteilung auf Besucher.

Club bittet um Verständnis

Der Golfclub bittet in seinen Mitteilungen um Verständnis für die kurzfristigen Änderungen. Sobald sich die Situation ändere und eine Öffnung wieder verantwortbar sei, wolle man die Mitglieder umgehend informieren.

Damit bleibt vorerst vor allem eine Frage offen: Wo ist die wilde Sau – und wann kann der Platz wieder gefahrlos genutzt werden?