Messerangriff in Regionalzug im Saarland – Verdächtiger soll vor Haftrichter

Eine 18-Jährige wird in einem Regionalzug mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest. Jetzt soll ein Haftrichter entscheiden.

SULZBACH. Nach dem Messerangriff auf eine 18 Jahre alte Frau in einem Regionalzug soll der Tatverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Das solle voraussichtlich am Nachmittag in Saarbrücken geschehen, sagte ein Polizeisprecher.

Der 21 Jahre alte Mann soll die Frau am Mittwochabend in der Nähe der saarländischen Stadt Sulzbach in einem Zug attackiert haben. Sie wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Verdächtige war noch vor Ort festgenommen worden. Die Frau und der Mann kannten sich laut Polizei. (Quelle: dpa)