++ Region: Graupelschauer und Gewitter erwartet — Nächte bis minus 3 Grad ++

Regenschirm dabei? Der könnte am Donnerstag nützlich werden. Und die Winterjacke könnte man eventuell auch noch mal herausholen.

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Eine Unwetterzelle baut sich auf. Foto: Alexander Wolf/onw-images/dpa

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Am Donnerstag wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland eher ungemütlich. Es seien Regen- und Schneeschauer sowie einzelne Graupelgewitter möglich, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Die Temperaturen liegen höchstens zwischen 6 und 10 Grad. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen laut der Vorhersage auf 0 bis minus 3 Grad. Am Freitag könne es freundlicher werden: Der Himmel sei heiter bis wolkig, es bleibe trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad. (Quelle: dpa)

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