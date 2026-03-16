Spitzenplätze belegt: Gymnasium Saarburg räumt beim Planspiel Börse ab

SAARBURG. Das Gymnasium Saarburg hat auch in diesem Jahr beim Planspiel Börse eindrucksvoll überzeugt. Mehrere Teams setzten sich in den Wertungen der Sparkasse Trier durch und belegten Spitzenplätze – ein Beleg für die fundierte ökonomische Bildung und das engagierte Arbeiten unserer Schülerinnen und Schüler.

Im Wettbewerb „Gesamtperformance – Sparkasse Trier“ holten Vivian Diener (MSS 12), Yannick Harion (MSS 12), Noah Meier (MSS 11) und Elia Valvasori (MSS 12) als Team „Sigmakuns Bande“ den 1. Platz in der Region. Knapp dahinter landeten Lennart Fladt, Justin Kettenhofen und Nico Kleber (alle MSS 12) auf Rang 2. In der Wertung „Nachhaltigkeit – Sparkasse Trier“ drehte das Team den Spieß um und siegte, während Jonas Altenhofen und Alexis Dizière (ebenfalls MSS 12) mit einem starken 2. Platz ihre Strategiekompetenz unterstrichen. In der landesweiten Gesamtwertung erreichten unsere Teams zudem einen hervorragenden 4. Platz.

Das Gymnasium Saarburg gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich und dankt sämtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Engagement, ihre Teamarbeit und die Freude am wirtschaftlichen Denken. (Quelle: Gymnasium Saarburg)