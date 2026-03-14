RLP: Verkehrsunglück am Samstagabend – Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Frontalcrash

FRANKENTHAL – Am heutigen Samstag, 14.03.2026, ereignete sich gegen 19.00 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Frankenthal und Lambsheim ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Ein 31-jähriger BMW-Fahrer beabsichtigte, in Richtung Frankenthal fahrend, ein anderes Fahrzeug zu überholen. Während dieses Vorgangs verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kollidierte schließlich mit einem entgegenkommenden Audi.

Drei Personen schwer verletzt – Fahrer verstirbt in Klinik

Die Folgen der Kollision waren verheerend. Der Unfallverursacher erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb trotz sofortiger medizinischer Intervention im Krankenhaus. Der 29-jährige Audi-Fahrer und seine 28-jährige Begleiterin zogen sich ebenfalls schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten beide nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken. An beiden beteiligten Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Mehrstündige Sperrung für Rettung und Unfallaufnahme

Die Polizeiinspektion sicherte die Unfallstelle weiträumig ab. Für die Dauer der Rettungsarbeiten sowie die anschließende Spurensicherung musste die L522 in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und den Straßenverhältnissen zum Zeitpunkt des Geschehens wurden eingeleitet.