Hochschule Trier: Infotag von Agentur für Arbeit und begeistert zahlreiche Schulen

TRIER. Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Trier hat die Hochschule Trier ihren diesjährigen Infotag ausgerichtet und zahlreiche Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen sowie viele weitere Studieninteressierte auf dem Campus begrüßt. Die Veranstaltung bot eine hervorragende Gelegenheit, das vielfältige Studienangebot der Hochschule Trier kennenzulernen und sich frühzeitig über Perspektiven nach dem Schulabschluss zu informieren.

Die Agentur für Arbeit Trier und die Hochschule Trier hatten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das den Besucherinnen und Besuchern vielfältige Einblicke in Studienmöglichkeiten an den Standorten der Hochschule eröffnete. In Vorträgen, Workshops und persönlichen Beratungsgesprächen konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfassend über Studieninhalte, Bewerbungsverfahren und Finanzierungsmöglichkeiten informieren. Vertreterinnen und Vertreter der Fachbereiche, Studentinnen und Studenten sowie Mitarbeiterinnen und mitarbeiter der Hochschule standen für Gespräche bereit und gaben praxisnahe Einblicke in das Studium.

„Der Infotag ist für uns eine wichtige Gelegenheit, mit Studieninteressierten ins Gespräch zu kommen und ihnen die Vielfalt unserer Studienangebote näherzubringen“, betonte Hochschulpräsidentin Prof. Dr. Dorit Schumann. „Bei uns stehen die Studierenden im Mittelpunkt. Besonders der persönliche Austausch ermöglicht es, individuelle Fragen zu klären und einen authentischen Eindruck vom Studium an der Hochschule Trier zu vermitteln.“

Auch die Vizepräsidentin für Studium und Lehre, Prof. Dr.-Ing. Beate Massa, unterstrich die Bedeutung der Veranstaltung: „Unser Ziel ist es, Studieninteressierten frühzeitig Orientierung zu geben und ihnen zu zeigen, welche Möglichkeiten ein Studium an der Hochschule Trier eröffnet. Die Kombination aus Information, Beratung und persönlichen Begegnungen macht den Infotag zu einem wichtigen Baustein der Studienorientierung.“

Die Agentur für Arbeit Trier unterstützte die Veranstaltung als langjähriger Kooperationspartner mit ihrem Beratungsangebot zur Studien- und Berufsorientierung. Gemeinsam mit weiteren Partnern konnten die Besucherinnen und Besucher so umfassende Informationen rund um Studium, Karrierewege und Perspektiven erhalten. (Quelle: Hochschule Trier)