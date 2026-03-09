Geplatzter Reifen – Sattelzug durchschlägt Leitplanke und kippt in Bachgraben

0
Foto: Stefan Puchner / dpa / Symbolbild

LIMBURGERHOF – Auf der B9 im Rhein-Pfalz-Kreis ist ein Sattelzug umgekippt. Dem Lastwagen sei am frühen Montagnachmittag kurz nach der Anschlussstelle Limburgerhof der rechte Vorderreifen geplatzt, wie die Polizeiautobahnstation Ruchheim mitteilte.

Der Fahrer habe daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei von der Fahrbahn abgekommen, habe die Schutzplanke durchbrochen und sei schließlich seitlich in den Graben gekippt, berichteten die Beamten.

Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren Abklärung leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. 

Die B9 in Richtung Speyer musste zwecks Unfallaufnahme und Bergung des Sattelzuges voll gesperrt werden.

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.