BITBURG. Großeinsatz am späten Donnerstagabend in der Polizeiinspektion Bitburg: Ein 25-jähriger Mann mit einem Messer hat gegen 21:20 Uhr den Eingangsbereich der Dienststelle betreten, lautstark randaliert und versucht, in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Schließlich rückte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) an.

Die Polizei sicherte das Gebäude sofort umfassend.

Mann randaliert im Schleusenbereich der Polizeiwache

Nach Angaben der Polizei betrat der Mann den Schleusenbereich der Polizeiinspektion Bitburg und begann dort sofort laut zu schreien und zu randalieren. Gleichzeitig versuchte er, Zugang zu den inneren Bereichen der Dienststelle zu erhalten.

Die anwesenden Polizeikräfte reagierten umgehend und verriegelten das Gebäude sowohl von innen als auch von außen, um eine Eskalation zu verhindern.

Massive Sachbeschädigungen an der Dienststelle

Während des Einsatzes beschädigte der 25-Jährige laut Polizei mehrere Einrichtungen im Eingangsbereich der Wache.

Unter anderem wurden:

eine Tür zum Inneren des Gebäudes

Fenster zum Außenbereich

Elektroinstallationen

massiv beschädigt.

Parallel dazu sperrten weitere Einsatzkräfte den Bereich um die Dienststelle großräumig ab.

SEK beendet Einsatz in der Nacht

Da der Mann weiterhin bewaffnet war, wurden schließlich Spezialeinsatzkräfte angefordert.

Gegen 00:10 Uhr verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zum Eingangsbereich und nahmen den 25-Jährigen fest. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu.

Mann vermutlich in psychischem Ausnahmezustand

Nach ersten Erkenntnissen könnte sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Er wurde nach seiner Festnahme in medizinische Behandlung übergeben.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern derzeit an.

Polizeiinspektion vorübergehend geschlossen

Während des Einsatzes war die Polizeiinspektion Bitburg für Bürgerinnen und Bürger nicht zugänglich. Notrufe wurden in dieser Zeit von der Führungszentrale der Polizei in Trier bearbeitet, Einsätze übernahmen umliegende Dienststellen.

Nach Angaben der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für unbeteiligte Personen.