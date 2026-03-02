Rinderstall brennt in Eifelkreis — sechs Personen atmen Rauchgas ein

Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

GEROLSTEIN-ROTH. Am gestrigen Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, rückten die Feuerwehren aus Gerolstein, Roth, Kalenborn und Müllenborn aus. Ausgangsmeldung war, dass die Fassade eines Rinderstalls brenne.

Dank des schnellen Eingreifens von Nachbarn, die die Eigentümer alarmierten, konnte das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehrkräfte auf eine Seite des Gebäudes begrenzt werden. Die Wehren verhinderten anschließend erfolgreich ein Übergreifen des Feuers auf den gesamten Stall. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt an einer Arbeitsmaschine brandursächlich gewesen sein. Bei dem Löscheinsatz wurden sechs Personen durch das Einatmen von Rauchgasen leicht beeinträchtigt. Tiere kamen nicht zu Schaden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

