Kein Schaltjahr: So viele Rheinland-Pfälzer feiern nicht am 29. Februar

Nur alle vier Jahre können Menschen, die an einem 29. Februar geboren wurden, so richtig ihren Geburtstag feiern. Wie viele «Schaltjahrkinder» gibt es im Land?

BAD EMS. In diesem Nicht-Schaltjahr können ein paar Hundert Menschen in Rheinland-Pfalz ihren Geburtstag nicht am 29. Februar feiern. Meist weichen sie bei Partys auf den 28. Februar oder auf den 1. März aus.

Laut einer Liste des Statistischen Landesamtes in Bad Ems sind seit 1972 rund 1.200 Menschen in Rheinland-Pfalz an einem 29. Februar geboren worden. Im vergangenen Schaltjahr 2024 gab es 89 Geburten – das waren 0,26 Prozent der in dem Jahr geborenen Kinder in Rheinland-Pfalz.

Die höchste Zahl an «Schaltjahrkindern» gab es bislang 1996 – mit 105 Geburten an dem Tag. Schaltjahre – mit einem Tag extra – gibt es alle vier Jahre. Das heißt: 2028 kann wieder an einem 29. Februar Geburtstag gefeiert werden. (Quelle: dpa)