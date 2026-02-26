Trier: BNT Campus Career Day 2026 begeistert Schüler und Unternehmen

TRIER – Rund 50 Unternehmen aus Industrie, Technik und IT boten am Mittwoch, 25. Februar 2026, beim BNT Campus Career Day 2026 Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften spannende Einblicke in Ausbildungswege, duale Studienmöglichkeiten und Karrierechancen.

David Dimmig, Leiter des eduHUB-Projektes, zeigte sich begeistert: „Der Zuspruch von nahezu 50 Unternehmen am BNT-Campus in Trier spricht für das enorme Interesse der Wirtschaft am direkten Austausch mit jungen Talenten.“

Die Veranstaltung wurde von Landrat Stefan Metzdorf gemeinsam mit einem digitalen Grußwort von Bildungsminister Sven Teuber eröffnet. Neben den BNT-eigenen Klassen besuchten auch externe Schulen die Messe. Die Jugendlichen konnten direkt mit Unternehmensvertreterinnen und -vertretern ins Gespräch kommen und praxisnah erfahren, welche Möglichkeiten ihnen beruflich offenstehen.

Landrat Stefan Metzdorf betonte:

„Der BNT Campus Career Day zeigt eindrucksvoll, wie wichtig frühzeitige Berufsorientierung und der direkte Kontakt zwischen jungen Menschen und Unternehmen sind. Solche Formate stärken die Fachkräfteentwicklung in unserer Region nachhaltig.“

Um den Austausch zwischen Schülerinnen, Schülern und Unternehmen zusätzlich zu fördern, hat der eduHUB ein interaktives Quiz mit Glücksrad initiiert, bei dem an den Ständen Fragen zu den jeweiligen Betrieben beantwortet werden konnten. Dieses Konzept sorgte für rege Beteiligung und zahlreiche angeregte Gespräche. Zudem bot eine Fotobox vor der Sponsoren-Wall die Möglichkeit, Erinnerungsfotos aufzunehmen.

Im Anschluss an die Messe fand ein HR-Board statt, bei dem Unternehmensvertreter praxis-nahe Einblicke in aktuelle Personalthemen erhielten – von KI-gestütztem Recruiting über Gesundheitsmanagement mit Maximilian Herres von Luxon-Health Consulting bis hin zu Qualifizierungs- und Transformationsmaßnahmen für Mitarbeitende mit Matthias Kräuter vom Palais.

Der BNT Campus Career Day ist ein gemeinsames Projekt der Wirtschaftsförderung im Land-kreis Trier-Saarburg GmbH, des Balthasar-Neumann-Technikums und des Education Hub Trier (eduHUB). Die Organisation der Messe lag beim eduHUB.