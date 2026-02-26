Moseltherme Traben-Trarbach: Energieeffizienz dank modernen LED-Leuchten

TRABEN-TRARBACH. Die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach hat in der Moseltherme die Wandbeleuchtung erneuert. Die Installation von insgesamt 33 modernen LED-Leuchten verbessert nicht nur die Atmosphäre in den verschiedenen Bereichen, sondern sorgt auch für einen deutlich energieeffizienteren Betrieb.

Man rechnet mit einer Energieeinsparung bei der Beleuchtung von rund 50 Prozent. Mit dieser Maßnahme setzt die Verwaltung ein klares Zeichen für nachhaltige Modernisierung und schafft ein angenehmes und umweltbewusstes Umfeld für die Besucher und Besucherinnen der Therme.

Bürgermeister Marcus Heintel betonte dazu: „Mit der neuen LED-Technik verbinden wir Klimaschutz und Komfort. Die Besucher und Besucherinnen erleben ein verbessertes Ambiente, während zeitgleich Energiekosten eingespart werden. Werksleiter Jens Burch sagte dazu: „Die Modernisierung ist für unsere Gäste direkt spürbar, da die neue Beleuchtung für eine einladende und moderne Wohlfühlatmosphäre sorgt.“

Westenergie-Regionalmanager Marco Felten fügte hinzu: „Wir freuen uns, die Modernisierung der Therme unterstützen zu können. Mit der Umrüstung auf LED-Technik ist ein wichtiger Schritt zum Beitrag des Klimaschutzes gemacht.“ (Quelle: Westenergie AG)