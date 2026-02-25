Eifelkreis: Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jürgen Larisch verabschiedet

BITBURG. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm verabschiedete im Rahmen einer Feierstunde im Beisein vieler Gäste den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Jürgen Larisch in den wohlverdienten Ruhestand. Nach mehr als dreizehn Jahren an verantwortungsvoller Spitze des Brand- und Katastrophenschutzes wird er im April 2026 aus Altersgründen aus seinem Amt ausscheiden.

Jürgen Larisch wurde am 8. Januar 2013 erstmals mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisfeuerwehrinspekteurs beauftragt. Nach seiner Wiederwahl erfolgte am 11. Januar 2023 die Ernennung zum Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Diese Funktion übte er bis zuletzt mit großem Engagement, Weitsicht und hohem persönlichen Einsatz aus.

Zu seinem Aufgabenbereich gehörten unter anderem die fachliche Gesamtverantwortung für den Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis, die Entwicklung und Optimierung zukunftsfähiger Strategien, die Übernahme der Einsatzleitung bei Großschadenslagen sowie die Sicherstellung von Ausstattung, Infrastruktur und Einsatzbereitschaft der Katastrophenschutzeinheiten. Darüber hinaus wirkte Jürgen Larisch als sachverständiges Mitglied in der Enquete-Kommission „Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge“ des Landtags Rheinland-Pfalz mit und brachte dort seine umfangreiche Praxiserfahrung ein.

Prägend für seine Amtszeit waren insbesondere die Bewältigung der schweren Unwetterlagen 2018 sowie der Flutkatastrophe 2021. In beiden Lagen bewies Jürgen Larisch hohe fachliche Kompetenz, Führungsstärke und Besonnenheit. Er setzte stets wichtige Impulse für einen modernen, leistungsfähigen Katastrophenschutz, etwa durch den Ausbau der Ausstattung, neue Fahrzeugkonzepte und die Anpassung an die Herausforderungen bei Extremwetterereignissen.

Als Meilenstein gilt zudem der Aufbau des Katastrophenschutzzentrums des Eifelkreises, das 2018 eingeweiht wurde und landesweit als Vorbild dient. Die enge Vernetzung von Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei, Bundeswehr sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Belgien, Luxemburg und der Air Base Spangdahlem waren zentrale Anliegen seines Wirkens.

Für seine herausragenden Verdienste ehrte Landrat Andreas Kruppert den scheidenden BKI mit der Großen Ehrenmedaille des Eifelkreises Bitburg-Prüm sowie in seiner Funktion als Präsident des DRK-Kreisverbandes mit der Verdienstmedaille des DRK-Kreisverbandes. Im vergangenen Jahr erhielt Jürgen Larisch bereits das Goldene Feuerwehrehrenzeichen als Steckkreuz des Landes Rheinland-Pfalz.

Landrat Andreas Kruppert würdigte in seiner Laudatio die Verdienste von Jürgen Larisch mit den Worten: „Wir verabschieden heute eine starke Persönlichkeit aus dem Kreisdienst. Jürgen Larisch hat den Brand- und Katastrophenschutz im Eifelkreis Bitburg-Prüm über viele Jahre hinweg entscheidend geprägt und zukunftsfest weiterentwickelt. Mit außergewöhnlicher Fachkompetenz, hoher Einsatzbereitschaft und einem klaren Blick für das Machbare hat er auch in schwierigsten Lagen Verantwortung übernommen. Sein Wirken war stets vom Gedanken der Zusammenarbeit und des Dienstes an der Bevölkerung getragen. Er stand immer dann bereit, wenn es darauf ankam – ruhig, besonnen und verlässlich. Er hat Strukturen geschaffen, die auch zukünftigen Herausforderungen standhalten werden. Für seinen unermüdlichen Einsatz und seine Verdienste um die Sicherheit der Menschen in unserem Landkreis danke ich ihm, auch im Namen der Kreisgremien, herzlich.“ (Quelle: Eifelkreis Bitburg-Prüm)