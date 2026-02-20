Pflichtspielstart am Neckar: Eintracht Trier fordert Spitzenreiter Freiberg

TRIER. Zum Auftakt ins Pflichtspieljahr 2026 wartet auf Eintracht Trier direkt die größtmögliche Herausforderung. Die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Klasen ist am Samstag um 14.00 Uhr beim Tabellenführer SGV Freiberg im Wasenstadion zu Gast.

Nach einer erfolgreichen Wintervorbereitung reist die Eintracht mit Selbstvertrauen zum Ligaprimus – auch wenn personell nicht alle Spieler zur Verfügung stehen.

Gelungene Wintervorbereitung ohne größere Ausfälle

Vor dem Duell mit dem Spitzenreiter blickt Klasen zufrieden auf die vergangenen Wochen zurück. Sieben Siege aus sieben Testspielen sprechen eine deutliche Sprache.

„Ich hatte die ganze Zeit über 20 Jungs zur Verfügung – das ist insbesondere in fortgeschrittener Vorbereitungsdauer ein absolutes Privileg“, betont der Cheftrainer von SV Eintracht Trier 05.

Zwar gab es in der letzten Trainingswoche krankheitsbedingte Rückschläge, im abschließenden Testspiel gegen den TSV Steinbach standen jedoch wieder 21 Spieler bereit. Die personelle Stabilität war auch deshalb wichtig, weil die Grundordnung leicht angepasst wurde. Hintergrund: In der bisherigen Regionalliga-Saison erspielte sich Trier häufig viele Chancen, ließ jedoch im Abschluss Effizienz vermissen. Genau dort setzte das Trainerteam an.

SGV Freiberg mit klaren Aufstiegsambitionen

Mit dem SGV Freiberg wartet nun der Tabellenführer und Mitfavorit auf den Aufstieg in die 3. Liga. Die Gastgeber haben ihre Ambitionen im Winter mit mehreren Neuzugängen unterstrichen – darunter Spieler mit Zweit- und Drittliga-Erfahrung.

Trotzdem sieht Klasen seine Mannschaft keineswegs chancenlos: „Vielleicht ist es ein Vorteil, dass wir direkt zu Beginn an den Neckar müssen – sie wissen vielleicht nach dem Winter noch nicht so ganz, wo sie stehen. Ich sehe uns definitiv in der Lage, dort zu punkten.“

Zwei Ausfälle zum Pflichtspielstart

Nicht mitwirken können am Samstag Christopher Wähling, der sich im Pokalspiel bei Cosmos Koblenz einen knöchernen Ausriss zuzog, sowie Noah Herber mit einer Kapselverletzung. Beide benötigen noch ein bis zwei Wochen, ehe sie wieder einsatzfähig sein dürften.

Übertragung noch offen

Die Partie steht unter der sportlichen Leitung von Schiedsrichter Felix Ebert, assistiert von Pascal Otte und Niklas Rüddenklau. Für Ebert ist es das vierte Spiel mit Beteiligung der Eintracht.

Ob SVE-TV die Begegnung live übertragen kann, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Sollte kein eigener Livestream angeboten werden, wird auf den Heim-Stream des SGV Freiberg verwiesen, der über LEAGUES verfügbar ist. Über die Social-Media-Kanäle will der Verein zeitnah informieren.