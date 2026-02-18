Kanzler in Trier: Merz setzt auf Wahlsieg der RLP-CDU!

TRIER – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt auf einen Regierungswechsel in Rheinland-Pfalz.

Nach 34 Jahren gebe es wieder die Chance auf eine CDU-geführte Landesregierung, sagte Merz beim politischen Aschermittwoch in Trier vor gut 1.000 Besuchern. Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt.

«Ich möchte, dass aus Rheinland-Pfalz nach dieser Landtagswahl eine Landesregierung ins Amt kommt unter der Führung von Gordon Schnieder, die mit dazu beiträgt, dass wir die schwierigen Aufgaben, die wir in Deutschland haben, mit einer CDU-geführten Landesregierung aus Rheinland-Pfalz auch in Berlin gut und erfolgreich miteinander meistern», sagte Merz.

Merz hofft auf «überzeugendes Wahlergebnis»

Die CDU werde am 8. März bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg «vorlegen», sagte der CDU-Parteichef. Wenn die Partei diese Wahl gut bestehe, «dann wird es noch einmal einen Ruck durch Rheinland-Pfalz geben und dann wird es am 22. März ein überzeugendes Wahlergebnis hier in diesem Bundesland geben», sagte Merz. «Und so ganz nebenbei, dann ist die letzte Ampel der Bundesrepublik Deutschland Geschichte.»

In Rheinland-Pfalz wird in gut vier Wochen ein neuer Landtag gewählt. Die CDU hofft, die Mainzer Staatskanzlei nach Jahrzehnten in SPD-Hand zurückzugewinnen. Die Sozialdemokraten regieren das Land seit 1991.

In Umfragen liegt die CDU seit längerem klar vor der SPD. Zuletzt hatte sich der Abstand zu SPD aber verringert: Die CDU lag laut SWR-Umfrage vom Januar bei 29 Prozent, die SPD bei 26 Prozent.