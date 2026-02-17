Stadtkyll: Beleidigungen und Flaschenwürfe – Rettungswagen während Notfall angegriffen

STADTKYLL – In der Ortslage Stadtkyll kam es am späten Nachmittag des Rosenmontags zu einem besorgniserregenden Vorfall. Während der Rettungsdienst einen Patienten aufgrund eines medizinischen Notfalls versorgte, wurde das Einsatzfahrzeug von Unbeteiligten massiv gestört.

Mehrere Personen schlugen gegen den Rettungswagen und warfen Flaschen in Richtung des Fahrzeugs, was die Arbeit der Sanitäter erheblich erschwerte.

Widerstand und Beleidigungen gegen Einsatzkräfte

Die hinzugerufenen Polizeibeamten sahen sich vor Ort weiteren Aggressionen ausgesetzt. Eine weibliche Person beleidigte die Einsatzkräfte massiv aus einem Fenster eines Wohnhauses heraus. Die Polizei stellte die Identitäten der Beteiligten fest und leitete umgehend Strafverfahren gegen alle Beschuldigten ein. Die Sicherheit der Rettungskräfte steht nun im Fokus der weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Prüm

Zur lückenlosen Aufklärung des Geschehens ist die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Angreifern machen können, sollen sich melden. Die Polizeiinspektion Prüm nimmt Hinweise unter der gewohnten Dienstnummer entgegen. Solche Übergriffe auf Einsatzkräfte werden konsequent strafrechtlich verfolgt.