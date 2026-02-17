Karnevalistischer Besuch im Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich

WITTLICH – Am heutigen Karnevalsdienstag hatte das Verbundkrankenhaus besonderen Besuch in Wittlich: Prinz Dieter III. und Prinzessin Tanja I. vom Karnevalsverein „Moareulen“ Gillenfeld e.V. haben das Krankenhaus besucht und Karnevalsstimmung verbreitet.

Empfangen wurden sie auf der Station für Kinder- und Jugendmedizin von Chefarzt Dr. med. Mahler sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen – anschließend schauten sie auch noch auf der Wochenstation vorbei. Mit kleinen Geschenken haben sie den Kindern auf der Station eine schöne Abwechslung geschenkt.

„Wenn wir den Kindern heute ein Lächeln schenken können, dann gehört das für uns zu den schönsten Momenten dieser Session“, so Prinz Dieter III. und Prinzessin Tanja I. Chefarzt Dr. med. Mahler ergänzt: „Wir freuen uns, dass die Kinder hier durch den Besuch des Prinzenpaares auch am Karneval ein bisschen teilnehmen können. Herzlichen Dank für diese schöne Geste.“

Für die Kinder war das ein schöner Karnevalsmoment mitten im Krankenhausalltag.